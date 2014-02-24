中国个股：兴业银行称3月底前暂停办理房地产夹层融资业务

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透北京2月24日 - 中国股份制银行--兴业银行 周一晚间发布澄清公告称，该行将于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策，在此之前，暂缓办理部分房地产新增授信业务，停办房地产夹层融资业务。
在上交所发布的该公告称，所停办夹层融资业务规模在本行业务中占比极小，对该行经营没有实质性影响。兴业银行目前各项经营活动正常，不存在应披露未披露事项。
“为进一步优化授信投向，调整资产结构，以更好地服务实体经济，本行于春节后要求各分支机构做好存量资产梳理及相关市场调研，并将在此基础上于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策。”公告称。
此前市场传言近期少数银行暂停房贷。中国官方数据显示，主要城市1月房价延续涨势，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。
这引发投资者对于中国房地产行业风险的高度警惕。今日股市受地产股负面传闻影响持续低迷，金融地产等权重板块领跌大盘，沪综指 收挫1.75%创一个半月最大单日跌幅。（完）
参看详情，请点选 here (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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