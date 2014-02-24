中国个股：兴业银行称3月底前暂停办理房地产夹层融资业务

在上交所发布的该公告称，所停办夹层融资业务规模在本行业务中占比极小，对该行经营没有实质性影响。兴业银行目前各项经营活动正常，不存在应披露未披露事项。

“为进一步优化授信投向，调整资产结构，以更好地服务实体经济，本行于春节后要求各分支机构做好存量资产梳理及相关市场调研，并将在此基础上于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策。”公告称。