东南亚股市：多数市场因外资流出而收低，印尼股市自五个月高点下滑

路透2月24日 - 多数东南亚股市周一收低，外资撤离印尼、马拉西亚和菲律宾市场，而印尼股市自五个月高点下滑，因外界担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策的影响。

印尼股市雅加达综合指数 收低0.5%，自上交易日所及五个月收盘高位下跌，尽管外资净流入4,627万美元。

泰国股市 收低0.2%，创2月11日以来最低收盘位，该国最大移动运营商Advanced Info Service 及Shin Corp 领跌，分别下挫1.9%和2.1%。

泰国股市外资净流入648万美元，但截止上周五的连续20个交易日内净流出约9.7亿美元，因外界担心政局持续动荡。

马来西亚股市 小幅收低0.1%，外资流出1,730万美元。菲律宾股市 收低0.2%，外资净流出4,846万美元。

越南指标VN指数 收高1%，分析师指出，有消息称政府将在本月稍晚就上调部分上市公司的外资所有权限制做出决定。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 395.26 0.24 +0.06 +1.77 388.37

新加坡 3105.84 5.91 +0.19 -1.94 3167.43

马来西亚 1828.68 -2.06 -0.11 -2.05 1866.96

泰国 1301.38 -2.83 -0.22 +0.21 1298.71

印尼 4623.57 -22.58 -0.49 +8.17 4274.18

菲律宾 6296.32 -12.04 -0.19 +6.90 5889.83

越南 576.58 6.01 +1.05 +14.26 504.63

(完)

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