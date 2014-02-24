更新版 1-欧股业绩：汇丰去年业绩未达预期，并预测今年新兴市场动荡加大

(新增管理层评论，分析师评论以及更多信息)

路透伦敦2月24日 - 汇丰控股(HSBC) 年度税前利润增长9%，但仍不及分析师预期，公司并警告称，今年新兴市场将更加波动。该消息打压其股价下挫4%。

在过去三年，这家欧洲最大的银行为节约成本已经裁减了逾4万个工作岗位，出售或关闭了60个业务部门，但去年的成本效益和股东权益报酬率(ROE)仍未达标。

“尽管自2011年以来取得了很多进展，但我们仍未在2013年底前达成所有目标，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周一表示。

欧智华去年包括薪水和奖金的薪酬从750万提高至800万美元，该行员工奖金总额也增长6%达到39亿美元。

汇丰计划向数百高层员工提供一份新的季度津贴，实际上是增加这些人的固定薪资，以便能符合欧盟对于奖金不得超过薪水200%的新规。欧智华表示，欧盟的新规让薪资方案变得更加复杂。

他的团队面临压力，需要证明汇丰如何能够弥补出售美国业务以及中国一家保险公司部分股权所造成的收益减少，同时还需安抚对于亚洲经济成长放缓的忧虑。

“在削减低质量业务方面取得了不错的进展后，他们又要面临新兴市场的阻力。”Mediobanca分析师Chris Wheeler说。”这并不是一场灾难，他们在奋力争取进展。“

汇丰在香港的业绩颇佳，去年利润额达到80亿美元，其半数获利来自亚太、中东和拉美地区。

欧智华表示，他仍然看好新兴市场的长期前景，但警告称2014年市场将有更大的动荡。

汇丰股价今年迄今表现一直逊色于欧洲同业，其在香港上市股票 周一收跌报83.90港元，前一日收报84.35。

该行公布2013年税前利润为226亿美元，较2012年的206亿美元上升，但未达到汤森路透调查中分析师平均预期的243亿美元。

削减业务损及该银行的营收，使之在2013年下降5%。扣除剥离业务的影响，基础营收为633亿美元，自前一年的616亿美元增长。

汇丰投资银行公布第四季税前利润持平于18.7亿美元。

去年营业利润减少43亿，幅度小于分析师预测的50亿美元。

汇丰的成本效益比为59.6%，股东权益报酬率为9.2%，均低于银行自己设定的未来三年目标(约55%和12-15%)。(完)