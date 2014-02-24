欧洲经济：欧元区1月HICP终值较前月下降1.1%，降幅为纪录最大

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透布鲁塞尔2月24日 - 欧元区1月消费者物价按月降速创有史以来最快，受非能源工业品成本下降拖累，通胀年率仍远低于欧洲央行目标。
欧盟统计局公布，欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下降1.1%，较上年同期上升0.8%，为连续第二个月按年上涨。
欧盟统计局在1月31日公布的初值显示，1月HICP较上年同期上升0.7%。
路透受访分析师预计，1月通胀率将微升至0.9%，仍远低于欧洲央行所制定的接近但低于2%的目标。
高度波动的能源价格下降1.2%导致年通胀率下滑。非能源工业品价格跌3.9%及服务价格降0.4%，冲击消费者物价按月下降。
欧洲央行料将在2015年中期前按兵不动，除非货币市场利率上升且欧元走强。欧洲央行在去年11月将利率调降至纪录低点0.25%。
尽管欧洲央行总裁德拉吉称，央行需要掌握关于经济复苏的更多信息，因此本月之所以未调整利率，但市场仍警惕欧洲央行可能会在3月行动，届时最新的通胀前景将出炉。
欧元区成员国希腊和塞浦路斯1月身陷通缩。只有爱沙尼亚、拉脱维亚和斯洛伐克这三个国家的1月消费者物价按月上升。
欧元区第三大经济体意大利的消费者物价按月下降2.1%，在欧元区全部成员国之中跌幅最大。
欧洲最大经济体德国消费者物价较前月下降0.7%，年通胀率持稳于1.2%，两项数据均低于预期。
欧盟统计局将于周五公布欧元区2月通胀率初值。(完)
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(编译 王翔琼；审校 郑茵)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
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