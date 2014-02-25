重温稿-《综述》台湾税改方案首先调高银行、保险营业税率，并检讨两税合一

* 税改方案揭幕，先朝营业税和综所税着手

* 银行和保险业短空长多

* 未来立法院能否过关仍是变数

记者 高洁如

路透台北2月24日 - 台湾税制改革周一揭开大幕，首先针对获利丰厚的银行业和保险业，将其营业税率由2%恢复至5%；同时将检讨企业营利所得与股东股利“两税合一”，并新增个人综合所得税最高税率至45%。

财政部长张盛和表示，这些短期税制的改革仍将经立法院通过。市场认为，未来这些方案能否获立法院支持仍是变数。

〞这次的调整，我叫它'回馈税'--'FEEDBACK TAX'，〞张盛和在记者会上说，〞银行和保险是政府长期扶植的，当他们健全的时候，我认为要回馈一点。〞

他指出，银行和保险业目前获利非常多，而金管会还有很多措施会全力支持银行，他们好的时候希望能够回馈国库，估计银行和保险业调高营业税至5%，一年可贡献国库200多亿台币。

据其介绍，过去问题金融机构频频出事，政府一共赔付了3,800亿台币。这几年银行业逾放比降到0.38%，已经非常低了，去年全体银行盈余2,500-2,600亿台币，保险业获利也有800多亿。

至于七大金融产业中剩下的五大产业包括证券业、投信业、票券业等，张盛和则表示，因过去没有发生过政府还要赔付的前例，因此其营业税率维持2%不变。

台湾政府财政困窘，去年底的资料显示，估计2014年中央政府一年以上债务未偿余额可达5.42兆(万亿)台币，占国内生产总值（GDP）约14.79兆的36.69%，逼近公共债务法规定的40.6%上限。

星展银行分析师马铁英表示，若与国际比较，台湾财政情况并不特别严重，国际评等机构包括穆迪等给予台湾AA或AA-的等级，不算太差。只不过台湾中央政府债务占GDP比率已濒临上限，因此财政的调度相对紧绌。

她指出，台湾每年虽有约占1%的GDP的预算赤字，但实质利率稳于1-2%的水平，普遍低于约3%的GDP平均成长率，这也让还债的压力不算大，台湾财政赤字问题不大。

台湾中央政府总预算连同特别预算赤字占GDP比率，从2009年金融海啸的高峰3.5%逐年下降，2013年预估为1.3%。台湾立法院1月间通过2014年中央政府总预算案，岁入及岁出均微幅删减至1兆7,069亿台币以及1兆9,162亿台币，岁入岁出差短数2,093亿台币。

**金管会吁支持税改**

金管会周一并发布新闻稿，呼吁金融业支持政府〞财政健全方案〞，并请财政部在政府财政相对稳健后，优先检讨金融业营业税税负合理性问题。

金管会提到，将会在兼顾守法性及风险控管前提下，稳健开放各项业务及投资管道，例如已经全面开放人民币相关业务，近期已将金融业纳入示范区，大幅开放OBU(国际金融业务分行)与OSU(国际证券业务)相关业务，未来将再陆续开放26项业务或商品，让金融业有更大的发展空间。

凯基投顾一位不愿具名的分析师表示，政府有做税改的压力，这对金融业短空长多，〞(年底)要选举了，要加税的话要更开放法规，否则对金融业很难交待。〞

张盛和则认为，调升金融营业税对股市的影响，应该今天已经反应完了。他进一步解释称，金融业七大产业中，除银行业和保险业外，其余的五个行业都没有调；至于金融业的家数则有三分之二没有调整，3,000多家中有2,000多家营业税率不变。

只不过，财政部的税改方案仍将待立法院通过。一般认为，立法院能否全盘接受，仍是不确定因素。

受财政部可能增税影响，金融保险类指数 周一终场收跌1.69%，盘中跌幅一度逾2%，明显弱于台股大盘加权指数 。

**检讨两税合一与个人所得税**

此外，针对两税合一，财政部则将调高本地个人股东以获配股利总额所含可扣抵税额的〞半数〞抵减综合所得税；而非居住者股东(包括法人和个人)，也将以获配股利总额所含税额中，属加征10%营所税部分的"半数"抵缴应扣缴税额。

至于独资、合伙的小规模营利事业，现行约46万家中小企业，则仍维持现制。

张盛和表示，两税合一须做小规模的法规修改，估计在立法院较易过关，一年可望贡献国库400-500亿台币。

至于在个人综合所得税部分，加征个人综所税最高级距--年所得一千万以上税率45%，这部分估计一年可多征99亿台币税收。

张盛和表示，〞健全财政方案〞不是只有税制调整，它其实是最后的一环。首先在支出结构的调整上，其中法律义务支出一定要调整，如退辅基金、年金、老农津贴各种社会福利，这占支出结构的70%，

〞这些非付不可的部分一定要检讨，〞他说。

此外，政府拥有目前市值约1.7兆(万亿)台币的公营事业，也要缩减，将没有政策任务的企业删除，同时也要调高公营企业的经营效率，〞没有政策任务的要释股或民营化。〞