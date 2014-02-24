重温稿-中国经济：今后一个时期保持中高速增长具有良好基础--中央政治局

路透北京2月24日 - 中共中央政治局周一召开会议表示，尽管今年发展面临形势依然错综复杂，但今后一个时期中国保持经济中高速增长具有良好基础。

此次会议由中共中央总书记习近平主持，内容为讨论政府工作报告。

会议认为，中国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，新型工业化、城镇化持续推进，区域发展回旋余地很大，正是中高速增长的良好基础。

会议指出，实现今年经济社会发展目标任务，要向深化改革要动力，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定和完善宏观政策框架，确保经济运行处在合理区间，着力推动提质增效升级。

同时，还要增强内需拉动经济的主引擎作用，促进农业现代化和农村改革发展，推进以人为核心的新型城镇化。

中国两会（全国政协和人大会议）将于3月3日起召开，届时将公布今年中国经济增长目标。

央行行长周小川近日表示，中国将致力于平衡国内生产总值(GDP)增长、结构改革和稳定之间的关系。7%-8%的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长。

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