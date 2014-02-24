国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，市场需求疲弱

路透首尔2月24日 - 亚洲柴油裂解价差周一下跌0.60美元，至每桶18.17美元，反映出东北亚需求疲弱。上周柴油裂解价差曾触及两个半月高位。

路透数据显示，航煤裂解价差随柴油裂解价差一并走低，每桶较新加坡报价升水从两周半高位18.11美元下滑到17.47美元。

不过，下档压力看似有限，因来自中东的强劲需求可能提供支持。

“由于中东地区炼厂在2月到3月间关闭，来自该地区的强劲需求正在支撑柴油市场。”一位交易员说。

2月初时，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)关闭了位于Yanbu一家日加工量在24万桶的炼厂。该炼厂将进行为期一个月的维护。

业内消息人士称，印度Essar Oil向维多公司售出7万吨含硫量500ppm的柴油，船期为3月16到20日，每桶较中东报价升水3美元，高于前次交易，因来自沙特的买兴较强。

该公司曾售出7万吨3月初的500ppm柴油船货，每桶较中东报价升水2.70美元。

现货市场达成两笔柴油和一笔航煤交易。

Phillips 66向嘉能可售出15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为3月13-17日，每桶较新加坡报价升水0.40美元。

Sietco出售15万桶10ppm柴油给BP，船期为3月11-15日，较新加坡报价每桶升水0.90美元。

Sietco出售给托克10万桶3月11-15日装运的航煤，较新加坡报价每桶升水0.30美元。(完)

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