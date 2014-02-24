国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及两周高点，套利窗口关闭

路透新加坡2月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周一上涨逾4%至两周高点，交易商预期，套利窗口关闭的情况下，西方供应趋紧。

石脑油裂解价差周一报每吨120.80美元，较上日上涨5.05美元。

交易商称，石脑油市场前景周一趋于光明，因预期西方需求增强。

乐观情绪反映在韩国Lotte Chemical周二的现货标单上。交易商称，该公司买进5万吨4月上半月运抵丽水的石脑油，成本加运费每吨较日本现货报价升水7美元，高于该公司先前同期船货交易的溢价6美元。

亚洲汽油裂解价差周一上涨6%，至三日高点每桶8.59美元，反映美国市场升势，因炼厂准备进行维护。

新加坡现货市场有四笔交易，三笔汽油、一笔石脑油。

SK能源出售5万桶92号汽油船货给BP，3月22-26日装运，每桶118.50美元。

BP出售5万桶92号油船货给摩科瑞，3月22-26日装运，每桶较新加坡现货报价升水0.30美元。

Totsa出售5万桶92号汽油船货给托克(Trafigura)，3月11-15日装运，每桶118.60美元。

Sietco出售2.5万吨4月上半月/4月下半月石脑油价差给Lukoil，每吨4美元。(完)

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