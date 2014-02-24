国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价降至五周低点，因船货需求疲弱

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透新加坡2月24日 - 亚洲指标380-cst燃料油现货溢价周一跌近19%，触及五周低点，交易商称受船货需求疲弱拖累。
2月20日需求激增实属昙花一现。交易商并称，春节过后的这段期间船货需求往往会脱离高位。
“一些卖家出价下降，买家不愿在新加坡现货市场开出较高的报价，”一名驻新加坡的交易商表示，其指出卖家顶着压力，要在供应充沛的市场中处理掉他们的船货。
周一新加坡现货窗口380-cst燃料油的最低出价为每吨3.00美元，2月21日时接近3.30美元。
官方数据显示，中国1月燃料油进口将近240万吨，是12月时约122万吨的两倍。
现货市场今日并未交易达成。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售3万吨3月13-15日从坎德拉装运的180-cst燃料油船货，2月25日截标，标单有效期截至2月26日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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