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市场报道 | 2014年 2月 24日 星期一 22:53 BJT

美国热股：黑莓准备向Windows Phone和诺基亚X手机平台开放BBM服务

路透2月24日 - 黑莓 称计划在未来几个月内，将其信息服务BBM向微软Windows Phone以及诺基亚X平台开放。

在美国上市的黑莓周一盘初劲扬4.80%，报9.58美元。(完)
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