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市场报道 | 2014年 2月 24日 星期一 22:50 BJT

美国热股：诺基亚推谷歌安卓系统手机，两家股价盘初小涨

路透2月24日 - 诺基亚 推出搭载谷歌 安卓系统的新款手机，寄望能够在低成本智能手机市场有所作为。

诺基亚周一盘初上涨0.54%，报7.50美元；谷歌涨0.24%，报1,206.30美元。(完)
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