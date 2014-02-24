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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌两日，上周触及五个月高位后遭遇获利了结

路透芝加哥2月24日 - 美国玉米期货周一连跌第二个交易日，因交易商在上周玉米升至五个月高位后继续了结获利。

交易商表示，上周五美国农业部预计今年美国玉米产量创新高，且主要玉米出口国乌克兰政治紧张局势缓和都令玉米期货承压。

美国农业部报告，截至2月24日该周美国出口检验玉米791,947吨，在分析师预估区间内。

CBOT-3月玉米 下跌1-1/2美分，收报每蒲式耳4.51-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为380,578口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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