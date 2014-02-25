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债券 | 2014年 2月 25日 星期二 22:08 BJT

表格：美国12月房价指数按月升0.8%，按年上涨7.7%--FHFA

路透2月25日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的12月房价指数如下：

12月 11月 (前值) 12年12月

百分比变化 +0.8 -0.1 +0.1 +7.7

指数 208.3 206.7 207.1 193.5(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
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