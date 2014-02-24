美股盘后: 新浪公布业绩后，股价下挫4.1%

日本个股：日本邮政正考虑是否减记澳洲Toll Holdings资产
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
路透纽约2月24日 - 新浪 周一在美股盘后交易中下挫4.1%，此前该公司公布第四季业绩和财测。
新浪公布第四季每股盈利为0.59美元，非GAAP为每股盈利0.47美元。第四季净营收较上年同期增加42%，至1.97亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第四季每股盈利0.46美元，营收为1.922亿美元。
新浪预计2014年第一季营收为1.62-1.67亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第一季营收为1.652亿美元。(完)
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。