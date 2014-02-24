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中国财经报道 | 2014年 2月 25日 星期二 05:45 BJT

美股盘后: 新浪公布业绩后，股价下挫4.1%

路透纽约2月24日 - 新浪 周一在美股盘后交易中下挫4.1%，此前该公司公布第四季业绩和财测。

新浪公布第四季每股盈利为0.59美元，非GAAP为每股盈利0.47美元。第四季净营收较上年同期增加42%，至1.97亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第四季每股盈利0.46美元，营收为1.922亿美元。

新浪预计2014年第一季营收为1.62-1.67亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第一季营收为1.652亿美元。(完)
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