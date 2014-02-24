《日本重要政经日程》--2月25日

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
除特别说明外，均为GMT时间
-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会
0100 - 经济产业省委员会召开研究日本石油及液化石油气(LPG)产业未来的首次会议。
0130 - 40年期公债标售
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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