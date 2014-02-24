澳新经济指标预测--2月25日-3月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日当周 2月25日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月26日(三) 0030 澳洲建筑完工价值 第四季 +0.7% +2.7% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 -- 42.4 出口(亿新西兰元) -- 47.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差5.23 贸易收支(亿新西兰元) 截至1月的一年 -- 逆差2.6 2月27日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 持平 +3.6% 建筑资本支出 +0.6% +6.3% 工厂/机械资本支出 +0.5% -1.5% 2月28日(五) 0030 澳洲民间信贷(较前月) 1月 +0.4% +0.5% 房屋信贷(较前月) -- +0.6% 0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 2月 -- 64.1% 企业自身活动指数 -- 53.5% 3月3日当周 3月2日(日) 2145 新西兰贸易条件 第四季 -- +7.5% 3月2-3日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 2月 -- +0.1% 3月3日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -1.4% 网络招聘广告 -- -0.2% 0030 澳洲企业库存(较前季) 第四季 -- -0.5% 0030 澳洲企业总营业利润(较前季) 第四季 -- +3.9% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +12.6% 3月4日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 -- -2.9% 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第四季 -- 赤字127 0330 澳洲央行利率决议 3月 -- 2.5%(完)