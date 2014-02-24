日韩经济指标预测--2月25日-3月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 2月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月25日(二) 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 109 2月26日(三) 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 1月 -- 盈余80.7 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,015 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,790 2月27日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 84 2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- +3.4% (较上年同期) -- +2.6% 服务业产出(较前月) -- -0.7% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.6 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +1.7% -0.7% (较上年同期) +0.2% +0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 +1.2% +1.3% 全国整体CPI -- +1.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 +0.8% +0.7% 东京地区整体CPI -- +0.7% 2330 日本求才求职比 1月 1.04 1.03 失业率 3.7% 3.7% 2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 +3.0% +0.9% 工业生产一个月预估 -- +6.1% 工业生产两个月预估 -- +0.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 +3.8% +2.6% 2月28日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +4.9% 房屋开工(较上年同期) +15.0% +18.0% 3月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 2月 -- -0.2% 进口(较上年同期) -- -1.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差7.6 3月2日(日) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +1.5% 3月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日(一) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.1% 3月4日(二) 0130 日本加班工资 1月 -- +4.6% (完)