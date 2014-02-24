美国股市：标普500指数逼近纪录收盘高位，保险类股攀升

道琼工业指数 收升103.84点，或0.64%，至16,207.14点；标准普尔500指数 收高11.36点，或0.62%，至1,847.61点，盘中创下1,858.71的纪录高点。

Nasdaq指数 上涨29.558点，或0.69%，至4,292.968点。

费城Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示，标准普尔500指数突破1,841阻力，进一步支撑涨势。

在并购活动方面，RF Micro Devices 同意以约16亿美元收购TriQuint Semiconductor ，在此同时Men's Wearhouse 对竞争对手男性服饰零售商Jos. A. Bank Clothiers 收购价由每股57.50美元提高至63.50美元。

RF Micro股价狂涨21%至7.03美元，TriQuint股价窜升26.1%至11.64美元。

Men's Wearhouse跳升7.5%至48.51美元，Jos. A. Bank股价扬升9.1%，收报60.04美元。

乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)遭罢黜的消息给予市场一些支撑。尽管这可能导致乌克兰权力真空，且经济困顿，但这平息了部分疑虑。

许多交易商将目光看向周四美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦参加参院金融委员会半年一度的货币政策听证会。

各界将关注叶伦的评论，以了解恶劣天候影响经济活动的程度，同时证实美联储不会修改缩减刺激政策的时间表。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所约有68亿股换手，低于本月至今的均值70亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票比约为1.6：1，Nasdaq市场则约为1.8：1。(完)