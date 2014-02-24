《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月24日

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 76.08 +3.13 +4.29 6295589
搜狐 74.07 -1.04 -1.38 714285
网易 67.99 -1.55 -4.17 773499
百度 172.53 -0.13 -0.08 2707427
台湾
台湾积体电路 17.69 -0.05 -0.28 994766
联电 1.99 -0.01 -0.50 45581
日月光 4.97 +0.01 +0.20 50657
硅品精密 6.28 -0.05 -0.71 316756
和信超媒体 1.31 -0.01 -0.76 237534
友达 3.32 +0.14 +4.40 265012
中华电信 30.04 -0.04 -0.13 43259
台湾国际航电 51.70 -0.27 -0.52 2022875
香港
中国移动 47.66 -0.21 -0.44 213796
中国联通 12.95 -0.19 -1.45 174610
中国电信 44.78 -0.61 -1.34 12830
中芯国际 4.13 +0.15 +3.77 33336
电讯盈科 4.65 +0.05 +1.09 371
(完)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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