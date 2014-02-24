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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 06:36 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 76.08 +3.13 +4.29 6295589

搜狐 74.07 -1.04 -1.38 714285

网易 67.99 -1.55 -4.17 773499

百度 172.53 -0.13 -0.08 2707427

台湾

台湾积体电路 17.69 -0.05 -0.28 994766

联电 1.99 -0.01 -0.50 45581

日月光 4.97 +0.01 +0.20 50657

硅品精密 6.28 -0.05 -0.71 316756

和信超媒体 1.31 -0.01 -0.76 237534

友达 3.32 +0.14 +4.40 265012

中华电信 30.04 -0.04 -0.13 43259

台湾国际航电 51.70 -0.27 -0.52 2022875

香港

中国移动 47.66 -0.21 -0.44 213796

中国联通 12.95 -0.19 -1.45 174610

中国电信 44.78 -0.61 -1.34 12830

中芯国际 4.13 +0.15 +3.77 33336

电讯盈科 4.65 +0.05 +1.09 371

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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