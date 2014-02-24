全球外汇市场2月25日主要消息

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
(除特别说明外，均为GM时间)
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1355 - 美国2月22日当周Redbook连锁店销售
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1400 - 美国12月标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区房价指数
1500 - 美国2月消费者信心指数
1500 - 美国里奇蒙联邦储备银行2月制造业指数
1530 - 美国达拉斯联邦储备银行2月服务业指数
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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