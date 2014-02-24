国际油市：供应趋紧推高布兰特原油，美国原油因数据和供应面消息而上扬

* 利比亚原油日产量降至23万桶

* 布兰特原油和美国原油价差缩窄至接近五个月低点

路透纽约2月24日 - 布兰特原油周一上扬，之前利比亚和南苏丹产量下降抑制出口，全球供应减少。

美国原油抹去稍早涨幅，但仍收高，因经济数据乐观，且预期美国原油合约交割地供应将继续下降。

交易员和经纪商援引能源信息机构Genscape数据称，一周库存初估数据显示，库欣库存将下降逾100万桶。

这项初估推动全球指标布兰特原油和美国原油价差CL-LCO1=R缩窄至近7美元的五个月低点，但结算价拓宽0.17美元至7.82美元。

“多头出手，试图推高市场，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。“我们未能吸引到另一波买盘，因此看到一些投资人在尾盘退场。”

布兰特原油 结算价升0.79美元报每桶110.64，涨势延续至第二周。美国原油价格 涨0.62美元报102.82，稍早一度涨逾1美元。

美国股市上扬支撑美国油市。标普500指数年内转为平盘上方，Nasdaq指数触及14年高点。

密西西比河下游河道部分关闭，其中包括新奥尔良港口，这也支撑油价。河道关闭可能推迟一些交付计划。

石油需求与全球经济成长密切相关，周一全球一系列经济指标表现良好，也给油市带来支撑。

利比亚和南苏丹持续动荡令出口下降，也支撑布兰特原油。

利比亚产量周末进一步下降，周日降至每日23万桶，之前一起新的抗议事件令El Sharara油田关闭。

在去年夏天开始全国性抗议前，利比亚石油日产量接近140万桶。

南苏丹石油日产量降至17万桶，相当于产能的三分之一左右。周六，该国政府否决了上尼罗省关闭部分石油生产并撤离外国工人的计划，之前叛军发起进攻。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻