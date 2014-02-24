《焦点》乌克兰呼吁国际紧急救助，因前总统被罢免后陷入资金困境

“我们正在研究的很多方案都需要IMF协议就绪，也就是说乌克兰政府正常运转，因此只能等到大选结束后才能实现，”另一位参与救助乌克兰事务的官员表示。

IMF在2010年同意向乌克兰提供155亿美元贷款，但由于该国政府未能实施必要改革而于去年搁置了协议。IMF曾要求乌克兰政府进行的改革包括取消油气补贴和放开汇率浮动。

**对IMF协议的补充**

美国政府周一伸出援手，但是将援助与改革以及IMF的新协议挂钩。

“美国与全球伙伴一起，作好准备向乌克兰提供支持，只要他们进行必要的改革并恢复经济稳定，”白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示；他还称“这一支持更便于实施改革，可以作为IMF计划的补充。”