《焦点》乌克兰呼吁国际紧急救助，因前总统被罢免后陷入资金困境

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
“我们正在研究的很多方案都需要IMF协议就绪，也就是说乌克兰政府正常运转，因此只能等到大选结束后才能实现，”另一位参与救助乌克兰事务的官员表示。
IMF在2010年同意向乌克兰提供155亿美元贷款，但由于该国政府未能实施必要改革而于去年搁置了协议。IMF曾要求乌克兰政府进行的改革包括取消油气补贴和放开汇率浮动。
**对IMF协议的补充**
美国政府周一伸出援手，但是将援助与改革以及IMF的新协议挂钩。
“美国与全球伙伴一起，作好准备向乌克兰提供支持，只要他们进行必要的改革并恢复经济稳定，”白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示；他还称“这一支持更便于实施改革，可以作为IMF计划的补充。”
此外美国财政部表示，财政部长杰克卢和IMF总裁拉加德同意，乌克兰的任何改革都将同时需要双边和多边支持。(完) (编译 徐文焰/张明钧/朱晓军；审校 孙茉莉/张荻)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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