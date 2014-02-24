拉美汇市：雷亚尔兑美元升穿2.35，为逾一个月来首见

路透圣保罗/伦敦2月24日 - 拉美货币兑美元周一多呈现上涨，其中巴西雷亚尔兑美元 升穿2.35雷亚尔关卡，为逾一个月来首见，而墨西哥 及智利披索 则是分别上涨约0.25%。

雷亚尔兑美元 尾盘上涨0.65%报2.33雷亚尔，前日收报2.35。

雷亚尔兑美元自10月中旬以来已经贬值约8%，因忧心其经济基本面，但如今已经连涨四日，因投资人审慎乐观地看待政府新的基本预算盈余目标。新的目标为相当于国内生产总值(GDP)的1.9%，虽然较前几年都来得低，但可望有助于建立该国经济政策的信誉。

巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)周一表示，不应将巴西汇率波动“误认为该国岌岌可危”，这是正常的价格调整过程的一部分，而这个过程可望“更贴近我们贸易关系的现实情况”。(完)

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