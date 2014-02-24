纽约期市：美国期棉触及四个月高位，供应紧张推动合约升穿90美分关口

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透纽约2月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一触及四个月高位，升穿每磅90美分的心理关口，因近月合约缺乏实货交割，表明棉花供应状况要比想像的更为紧张。
市场还因美元下跌而寻获支撑。乌克兰可能获得国际援助的消息，削弱了对美元的避险需求。美元兑澳元、加元和新西兰元等商品货币小幅走低，普遍提振了大宗商品价格。
交投最活跃的5月期棉 升0.84美分，或1.1%，结算报每磅89.30美分。盘中触及90.44美分，为次月合约8月20日以来最高位。
近月3月合约 收高0.60美分，涨幅接近1%。该合约将于3月7日到期，上周五首次见到实货交割通知。
“3月合约零交割，”棉花经纪商Keith Brown & Co的代理人Keith Brown说，“或者是没有人愿意交割，或者可能因根本没有棉花可交割，无论哪种情况，都是利多。”
周一期棉连续第二个交易日上涨。上周五期棉收高，因市场人士没有理会周度棉花出口减少，聚焦在库存预计仍将紧张，因产出减少。
美国农业部周五公布，上周出口销售2013/14年棉花总计7.82万包，远低于之前一周的12.03万包。
鉴于美国棉花产量在四年低位且美国本国的棉花需求自12月来增强，交易商仍然预计，当2013/14作物年在7月31日结束时，美国农业部将降低棉花库存预估。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币