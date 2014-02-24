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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 07:17 BJT

纽约期市：美国期棉触及四个月高位，供应紧张推动合约升穿90美分关口

路透纽约2月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一触及四个月高位，升穿每磅90美分的心理关口，因近月合约缺乏实货交割，表明棉花供应状况要比想像的更为紧张。

市场还因美元下跌而寻获支撑。乌克兰可能获得国际援助的消息，削弱了对美元的避险需求。美元兑澳元、加元和新西兰元等商品货币小幅走低，普遍提振了大宗商品价格。

交投最活跃的5月期棉 升0.84美分，或1.1%，结算报每磅89.30美分。盘中触及90.44美分，为次月合约8月20日以来最高位。

近月3月合约 收高0.60美分，涨幅接近1%。该合约将于3月7日到期，上周五首次见到实货交割通知。

“3月合约零交割，”棉花经纪商Keith Brown & Co的代理人Keith Brown说，“或者是没有人愿意交割，或者可能因根本没有棉花可交割，无论哪种情况，都是利多。”

周一期棉连续第二个交易日上涨。上周五期棉收高，因市场人士没有理会周度棉花出口减少，聚焦在库存预计仍将紧张，因产出减少。

美国农业部周五公布，上周出口销售2013/14年棉花总计7.82万包，远低于之前一周的12.03万包。

鉴于美国棉花产量在四年低位且美国本国的棉花需求自12月来增强，交易商仍然预计，当2013/14作物年在7月31日结束时，美国农业部将降低棉花库存预估。(完)

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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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