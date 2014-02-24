金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览

路透2月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.84点至958.42点。

中国股市：沪综指收挫1.75%连续第三日下跌，金融地产等权重股领跌

中国汇市：人民币续收贬逼近6.1元，大行购汇尾盘扬威贬势难言终

香港股市：恒生国企指数收在两周低位，百丽公布业绩后大涨

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拉美股市：MSCI明晟新兴市场指数 下滑0.09%至958.42点，但MSCI明晟拉美指数 上扬0.94%至2,970.47点，巴西股市Bovespa指数 微升0.03%报47,393.50点。

拉美汇市：雷亚尔兑美元升穿2.35，为逾一个月来首见

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南非股市：略微收低，矿产股下跌令其承压，因担心中国经济下滑意味着工业金属需求下降。指标Top-40绩优股指数 略跌0.17%，报42,880.77点。综合指数 小升0.12%，报47,394.00点。

南非汇市：兰特兑美元升至近一周高位，市场出脱美元多头仓位

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印度股市：连续第二天收高，至一个月高点，包括银行股在内的蓝筹股上扬，因对外资买盘继续持乐观看法，即便全球不确定性冲击亚洲其他市场。指标BSE指数 收升0.53%至20,811.44点；NSE指数 上扬0.5%，收报6,186.10点。

印度汇市：印度卢比连涨第二天，因印度一企业海外发债带动美元流入印度国内，且欧元和国内股市涨势也帮助提振卢比人气。卢比兑美元 收在62.07/08， 周五收盘报62.12/13。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,318.980点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.44点或0.48%，至720.17点。