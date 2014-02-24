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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 07:55 BJT

美股业绩：新浪第四季微博广告营收激增，但总体表现未大幅超越预估

第四季非GAAP净利增长一倍至3,300万美元，合每股盈余(EPS)为0.47美元，比分析师预估的每股盈余0.46美元仅高1美分。

新浪预计2014年第一季非GAAP营收为1.62-1.67亿美元，基本符合分析师预计的约1.652亿美元。

上述消息人士称，新浪微博计划在第二季上市。该人士未获授权就此事公开发表言论。

新浪首席执行官兼董事长曹国伟周一表示，“进入2014年，我们将继续致力于以产品创新来推动微博用户基数和使用时间的增长，同时抓住有助我们长期成长的机遇。”

新浪周一在美股盘后交易中下挫至75.00美元，Nasdaq市场常规交易时段报收76.08美元。(完) (编译/审校 徐文焰/王兴亚/孙茉莉)
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