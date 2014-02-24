俄罗斯金融：银行业者可望轻易吸纳乌克兰危机的信贷损失--穆迪

路透莫斯科2月24日 - 信评机构穆迪在莫斯科的主管表示，俄罗斯银行业者可以轻易从今年的获利来吸纳乌克兰危机所造成的信贷损失。

乌克兰周一呼吁国际社会向该国提供紧急援助，称其在未来两年内需要350亿美元。此前该国由俄罗斯支持的总统亚努科维奇被罢免，为该国与俄罗斯政府间的救助谈判投下阴影。

“(俄罗斯银行的)最大风险是其在乌克兰的资产将变成不良资产，”穆迪的分析师团队主管Yaroslav Sovgyra周一对路透表示。

“(乌克兰)货币贬值或许会造成这样的情况，但信贷风险才是最大的(风险)。”

穆迪在12月报告中估计，俄罗斯四家银行在乌克兰的曝险约为200-300亿美元。这四家银行分别为Gazprombank 、 Vnesheconombank (VEB)、 Sberbank 和VTB 。

Sovgyra表示，尽管俄罗斯银行在乌克兰的曝险如此的高，但仍是可管控的。他并称，信贷损失可望轻易地从当前年度的获利来吸纳。