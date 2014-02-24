俄罗斯金融：银行业者可望轻易吸纳乌克兰危机的信贷损失--穆迪

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
路透莫斯科2月24日 - 信评机构穆迪在莫斯科的主管表示，俄罗斯银行业者可以轻易从今年的获利来吸纳乌克兰危机所造成的信贷损失。
乌克兰周一呼吁国际社会向该国提供紧急援助，称其在未来两年内需要350亿美元。此前该国由俄罗斯支持的总统亚努科维奇被罢免，为该国与俄罗斯政府间的救助谈判投下阴影。
“(俄罗斯银行的)最大风险是其在乌克兰的资产将变成不良资产，”穆迪的分析师团队主管Yaroslav Sovgyra周一对路透表示。
“(乌克兰)货币贬值或许会造成这样的情况，但信贷风险才是最大的(风险)。”
穆迪在12月报告中估计，俄罗斯四家银行在乌克兰的曝险约为200-300亿美元。这四家银行分别为Gazprombank 、 Vnesheconombank (VEB)、 Sberbank 和VTB 。
Sovgyra表示，尽管俄罗斯银行在乌克兰的曝险如此的高，但仍是可管控的。他并称，信贷损失可望轻易地从当前年度的获利来吸纳。
俄罗斯央行在12月表示，俄罗斯银行在乌克兰的曝险“并不大”，相当于其资产的1%不到。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选