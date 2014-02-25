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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 08:00 BJT

意大利政治：总理伦齐在参议院赢得信任投票

路透罗马2月24日 - 新任意大利总理伦齐(Matteo Renzi)在国会首度赢得信任投票，此前他宣布调降劳工税并通过全面性的机构改革，以期能为了无生气的经济注入活力。

一场在周二凌晨结束的投票中，参议院以169比139票的比数通过信任投票，确认他所组建的新政府。

伦齐接下来必须在周二于众议院赢得信任投票，而他所属的中间偏左民主党在众议院中占有强势多数席次。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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