《中国报摘》--中国证券报2月25日

* 头版头条:

--中共中央政治局周一召开会议，会议强调，实现今年经济社会发展目标任务，要向深化改革要动力，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

* 其他:

--中国国家统计局发布2013年国民经济和社会发展统计公报显示，去年全年全国居民人均可支配收入18,311元人民币，比上年增长10.9%，扣除价格因素，实际增长8.1%。

--比亚迪 称，拟与建信金融租赁、招银金融租赁、交银金融租赁等租赁机构合作开展经营租赁和融资租赁业务，合计规模不超过90亿元。

--全国邮轮旅游发展总体规划编制工作周五启动，该规划由国家旅游局牵头，最快将于10月份出台。与此同时，交通部制定的促进邮轮运输业健康发展的指导意见也有望于近期出台。