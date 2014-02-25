中欧贸易：法国预计中国和欧盟将就葡萄酒贸易争端达成协议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 中国调查欧洲进口葡萄酒事件被视为对太阳能面板争端的报复行动
* 葡萄酒调查争议仍是中法两国贸易关系的一道障碍
路透巴黎2月24日 - 法国贸易部长Nicole Bricq周一表示，欧洲和中国就后者调查欧洲葡萄酒倾销指控正趋于达成和解。
中国政府去年7月开始调查欧洲是否以不公平的低价在中国倾销葡萄酒。
欧洲普遍认为，此举是针对欧盟对中国太阳能面板征收惩罚性进口关税的报复举动。但太阳能面板争端获得解决后，中国继续推进葡萄酒倾销的调查，称这是不相关的另一个问题。
中国还表示，其对就该案展开协商持开放态度。
法国曾指称中国考虑对法国葡萄酒征收关税的决定“不合理且应受谴责”。按价值算，法国是全球最大的葡萄酒生产国。
因此法国迫切希望取消调查，因为这仍是两国贸易关系面临的一道障碍。中国国家主席习近平下月将访问巴黎。
“可以说我们正朝着就葡萄酒调查达成和解的正确方向发展，对此我感到特别高兴，”Bricq在与中国商务部长高虎城在巴黎举行的联合记者会上表示。
“欧洲和中国产业官员的建设性对话应有助于达成和解，”他补充称。
高虎城没有具体提及葡萄酒调查，他表示，他和Bricq谈到了中法贸易关系面临的问题，并称将达成协议。
2012年，欧盟对中国(不包括香港)的葡萄酒出口量达到2.57亿公升，价值近10亿美元，其中超过一半来自法国。(完) (编译 李爽；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申