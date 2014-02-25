《香港报摘》--经济日报2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 要闻版头条：
--汇丰 去年成本效益比率未达标，加上收入不升反跌，全年除税前利润仅升9.3%，至225.65亿美元，远逊市场预期。券商意见分歧，花旗和Shore Capital估计汇丰将会被降评级；美银美林则相信汇丰今年收入将录得自2010年以来首次增长。
* 其他：
--中石化 上周指有意在销售业务引入30%社会及民营资本，中国燃气 执行主席兼总裁刘明辉表示对此没兴趣，因公司主要业务是城市燃气分销，购买油站对公司没有实际帮助，而且也不知道中石化出售油站的位置及质素。
--玖龙纸业 截至去年12月底止六个月，纯利达9.73亿元人民币，按年增47.7%。备受关注的负债比率仅下降4个百分点，至117.3%。
--受惠于持股兴业银行更改入帐方式，录得95.17亿港元一次性收益，恒生银行 去年纯利增38%至266.78亿港元；第四次中期股息每股2.2港元，按年增加10%（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申