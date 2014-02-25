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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报2月25日

* 要闻版头条：

--汇丰 去年成本效益比率未达标，加上收入不升反跌，全年除税前利润仅升9.3%，至225.65亿美元，远逊市场预期。券商意见分歧，花旗和Shore Capital估计汇丰将会被降评级；美银美林则相信汇丰今年收入将录得自2010年以来首次增长。

* 其他：

--中石化 上周指有意在销售业务引入30%社会及民营资本，中国燃气 执行主席兼总裁刘明辉表示对此没兴趣，因公司主要业务是城市燃气分销，购买油站对公司没有实际帮助，而且也不知道中石化出售油站的位置及质素。

--玖龙纸业 截至去年12月底止六个月，纯利达9.73亿元人民币，按年增47.7%。备受关注的负债比率仅下降4个百分点，至117.3%。

--受惠于持股兴业银行更改入帐方式，录得95.17亿港元一次性收益，恒生银行 去年纯利增38%至266.78亿港元；第四次中期股息每股2.2港元，按年增加10%（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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