《全球重要经济事件一览表》--2月25日-3月4日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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2月25日(二)
华盛顿--美国财政部金融研究办公室(OFR)主管Richard Berner和金融研究顾问委员会成员举行公开会议，为OFR征集建议，为OFR研究和数据计划提供多种视角，并帮助OFR完成使命(1445)。
美国阿灵顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在全美商业经济协会(NABE)第30届经济政策会议发表演说(1510)。
墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯出席澳洲-加拿大经济领袖论坛(2045)。
挪威布维岛--挪威央行副总裁Jan Fredrik Qvigstad出席货币经济学中心研讨会，会上将发布“挪威央行2014年展望”报告。
伦敦--英国央行审慎监管局成员Andrew Bulley出席保险和金融服务事务的全党派议会小组(1630)。
2月26日(三)
美国伍斯特--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发布演讲，主题为“联邦储备体系35年回顾”(0030)。
日本埼玉县--日本央行审议委员石田浩二向商界领袖发表演说(0130)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月货币政策会议记录(0830)。
里斯本--葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)、财长Maria Luis Albuquerque以及金融业协会主席Faria de Oliveira在议会大会就为经济融资讲话(0915)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在国际能源署(IEA)会议上进行演说，主题为“英国经济展望：实现均衡可持续增长”(0925)。
伦敦--负责审慎监管的英国央行副总裁贝利出席苏格兰事务委员会(1515)。
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发布讲话(1700)。
卢森堡--2014年卢森堡人民币论坛。卢森堡财长Pierre Gramegna及欧洲央行执委会成员莫尔许将参加。
2月27日(四)
华盛顿--美国参议院金融委员会举行美联储主席叶伦半年度货币政策报告听证会(1500)
东京--日本央行审议委员佐藤健裕在日本国际银行家协会讲话(0700)。
雅典--希腊副财长Christos Staikouras在议会就“谅解备忘录之后的公共债务”报告发言(1600)。
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特与堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治出席“银行业未来：挑战、机遇、风险”大会，参与“总裁视点”讨论。(1815)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表“不确定性以及向货币政策新常态的过渡”讲话(1830)。
法兰克福--金融稳定性和央行功能大会(至2月28日)，发言人包括：德国央行总裁魏德曼、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、英国央行总裁卡尼和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。
维也纳--奥地利央行和财政部举行“国际货币体系”大会(至2月28日)，发言人包括：欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、意大利经济财政部部长萨柯曼尼和土耳其央行副总裁Turalay Kenc。
2月28日(五)
苏黎世--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国货币政策发表演讲。(0900)
布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉为欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)季度听证会致开幕词(1400)。
纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦参加货币政策与金融稳定互动的讨论小组。(1515)
纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国前财政部长鲁宾出席餐会(1700)。
纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、日本央行政策委员会审议委员白井早由里出席讨论“全球非传统货币政策的沟通策略”。(1830)
3月3日(一)
暂无重要经济事件。
3月4日(二)
悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申