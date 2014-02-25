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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月25日-3月4日

路透2月25日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期  时间   国家    规模      发行细节
 2/25         意大利            零息/BTP债券标售
 2/25         西班牙            三个月和九个月期国库
                                券
 2/25         日本              40年期政府公债
 2/25         美国              两年期公债
 2/26         意大利            国库券
 2/26         德国    30亿欧元  30年期联邦债券
 2/26         美国              两年期浮息债券
 2/26         美国              五年期公债
 2/27         日本              三个月期贴现国库券
 2/27         美国              七年期公债
 2/27         意大利            中长期债券
 2/27         日本              两年期公债
 3/3   1350   法国              国库券(BTF)
 3/4          日本              10年期公债
 3/4          英国              2019年到期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 张荻)
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