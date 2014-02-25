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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 08:32 BJT

路透专访：若2015年不对政策进行重大调整，巴西评级可能受创--穆迪

路透里约热内卢2月24日 - 债信评级机构穆迪预计，假如巴西下届政府不对政策作出重大调整以重获市场信心，并确保降低该国债务负担，2015年巴西债信评等将受创。

穆迪巴西分析师Mauro Leos上周五稍晚在纽约接受路透专访时称，巴西目前债信评级为Baa2，展望为稳定，这是基于“明年情况将不得不发生改变的假设上。”

“目前稳定展望的负面和正面因素间的平衡可能发生改变，取决于明年的情况，”Leos称。

巴西上周承诺2014年初步财政盈余相当于国内生产总值(GDP)的比重将为1.9%，但许多投资者担心，该国总统迪尔玛·罗塞夫寻求连任，在大选之年很难削减支出。

这一财政目标增强了今年该国债务负担至少不会恶化的预期，Leos补充称，2015年还要采取更多行动。其他债信评级机构亦对该国2015年进一步紧缩财政的承诺表达了同样的忧虑。

Leos称，“2015年初步财政盈余目标有必要达到GDP的3%左右，以防债务与GDP比重出现什么问题，目前这一比例已较高。“

巴西经济放缓是穆迪的另一个忧虑。穆迪称，如果GDP年增长率不能回升到3%，鉴于政府支出的刚性，巴西很难产生必要的预算盈余。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)
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