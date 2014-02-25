路透专访：若2015年不对政策进行重大调整，巴西评级可能受创--穆迪

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透里约热内卢2月24日 - 债信评级机构穆迪预计，假如巴西下届政府不对政策作出重大调整以重获市场信心，并确保降低该国债务负担，2015年巴西债信评等将受创。
穆迪巴西分析师Mauro Leos上周五稍晚在纽约接受路透专访时称，巴西目前债信评级为Baa2，展望为稳定，这是基于“明年情况将不得不发生改变的假设上。”
“目前稳定展望的负面和正面因素间的平衡可能发生改变，取决于明年的情况，”Leos称。
巴西上周承诺2014年初步财政盈余相当于国内生产总值(GDP)的比重将为1.9%，但许多投资者担心，该国总统迪尔玛·罗塞夫寻求连任，在大选之年很难削减支出。
这一财政目标增强了今年该国债务负担至少不会恶化的预期，Leos补充称，2015年还要采取更多行动。其他债信评级机构亦对该国2015年进一步紧缩财政的承诺表达了同样的忧虑。
Leos称，“2015年初步财政盈余目标有必要达到GDP的3%左右，以防债务与GDP比重出现什么问题，目前这一比例已较高。“
巴西经济放缓是穆迪的另一个忧虑。穆迪称，如果GDP年增长率不能回升到3%，鉴于政府支出的刚性，巴西很难产生必要的预算盈余。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申