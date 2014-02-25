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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:13 BJT

《香港报摘》--信报2月25日

* 要闻版头条：

--汇丰控股 业绩报告显示去年收入增长欠动力，派息比率低于2012年，汇控表示今年将不会回购股份，在伦敦上市的股份股价应声下跌。

* 其他：

--经营典当贷款及按揭抵押贷款的霭华押业 公布以先旧后新方式，按每股1.45港元，配售5,000万股，筹资7,250万港元，配售价较昨天收市价折让8.23%。

--金沙中国 母公司--拉斯维加斯金沙集团 主席兼行政总裁阿德尔森（Sheldon Adelson）表明将不惜一切代价，为求能够在日本开设赌场，投资额有机会高达100亿美元。

--经营崇光百货的利福国际 表示，尖沙咀崇光百货于本月12日结业，将会转移至尖沙咀喜来登酒店商场开店，计划今年第四季开业，预期投资额约8,000万至9,000万港元。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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