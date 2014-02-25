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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 08:22 BJT

欧洲个股：瑞银在德国避税调查案中准备支付最多2亿欧元罚款--报导

路透法兰克福2月25日 - 南德日报(Suddeutsche Zeitung)周二报导，瑞银 准备在其遭指控帮德国客户避税的调查中支付最高2亿欧元的罚款。

该报在其周二版援引苏黎士金融消息人士的报导称，德国当局原先要求的罚款是3亿欧元，但瑞银正努力把罚金降至1.8-2亿欧元。

德国北莱茵-威斯特法伦州买到了一张内有瑞银客户细节的CD后，于2012年展开调查。

瑞士信贷 已支付1.5亿欧元来和解类似的官司。

报导援引瑞银的话称，其正与德国当局合作，但不愿对可能的和解置评。

路透目前尚无法立即联系到瑞银置评。(完) (编译 戴素萍；审校 徐文焰)
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