重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(重发以修正内文格式) 路透香港2月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较 .(1美元=7.7583港元 ) 美国股市周一上扬，道琼工业指数 收升103.84点，或0.64%，至16,207.14点；标普500 指数触及盘中纪录高位，受助于医疗保险类股的涨势，以及市场对并购活动的乐观看法。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 159.980 -0.82 32879 12.412 1.24 中国铝业 9.330 -1.48 29153 2.895 0.53 中国移动 47.660 -0.44 213796 73.952 0.62 中国人寿 43.820 -0.45 33936 22.665 0.06 中石油 102.810 -1.71 29776 7.976 0.97 中石化 83.420 -1.04 53995 6.472 0.65 汇丰控股 53.040 -2.37 2309323 82.300 -1.91 中电信 44.780 -1.34 12830 3.474 0.99 中国联通 12.950 -1.45 174610 10.047 0.97 兖州煤业 7.470 -1.58 44750 5.795 1.14 华能国际 35.750 -1.11 6196 6.934 0.06 南方航空 17.450 -1.02 9100 2.708 1.41 东方航空 17.840 -3.72 3964 2.768 0.66 中芯国际 4.130 3.77 33336 0.641 -1.41 (完) (整理 梁慧仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申