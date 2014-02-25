版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:15 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月25日

(重发以修正内文格式)
    路透香港2月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较
.(1美元=7.7583港元 )
    
    美国股市周一上扬，道琼工业指数 收升103.84点，或0.64%，至16,207.14点；标普500
指数触及盘中纪录高位，受助于医疗保险类股的涨势，以及市场对并购活动的乐观看法。 
    
 公司名称          ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       159.980   -0.82      32879            12.412       1.24
 中国铝业                       9.330   -1.48      29153             2.895       0.53
 中国移动                      47.660   -0.44     213796            73.952       0.62
 中国人寿                      43.820   -0.45      33936            22.665       0.06
 中石油                       102.810   -1.71      29776             7.976       0.97
 中石化                        83.420   -1.04      53995             6.472       0.65
 汇丰控股                      53.040   -2.37    2309323            82.300      -1.91
 中电信                        44.780   -1.34      12830             3.474       0.99
 中国联通                      12.950   -1.45     174610            10.047       0.97
 兖州煤业                       7.470   -1.58      44750             5.795       1.14
 华能国际                      35.750   -1.11       6196             6.934       0.06
 南方航空                      17.450   -1.02       9100             2.708       1.41
 东方航空                      17.840   -3.72       3964             2.768       0.66
 中芯国际                       4.130    3.77      33336             0.641      -1.41
 (完)

 (整理　梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐