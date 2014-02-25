中港个股：比亚迪称拟开展经营和融资租赁业务，总额至多90亿元人民币

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海2月25日 - 中国汽车和电池生产商比亚迪 周二发布董事会公告称， 同意公司及控股子公司开展经营租赁和融资租赁业务，金额合计不超过90亿元人民币。
刊登在深圳证券交易所的公告显示， 公司及控股子公司将根据需要与各租赁公司（包含但不限于建信金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司和交银金融租赁有限责任公司等）签订相关法律文件，办理经营租赁和融资租赁业务。
经营租赁业务指比亚迪为了满足经营使用上的临时或季节性需求而发生的资产租赁，也泛指融资租赁以外的其他租赁形式；融资租赁主要采用新购设备直接融资租赁和自有设备售后回租融资租赁两种方式，其中采用自有设备售后回租模式出售给租赁公司的自有设备净值不超过90亿元。
董事会指出，在目前外部融资压力较大的情况下，通过如上经营租赁和融资租赁业务，有利于缓解公司及控股子公司的经营资金压力，解决公司中长期资金需求，盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构和降低融资成本。经测算，公司经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。
董事会公告并称，授权公司董事长王传福或其授权代表与各租赁公司签署经营租赁和融资租赁的相关协议，办理相关事务，授权有效期为三年。
比亚迪A股周一收报48.71元，近一个月来累计上涨26.19%；其H股同日收报42.95港元，近一个月累计涨幅为17.03%。(完)
欲浏览详情,请点选深圳证券交易所网站(here) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申