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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 09:00 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月25日

**上海证券报**

--国家能源局关于电力体制改革的初步方案已经形成，两会后电改方案有望出台。售电侧改革或率先起步，包括引入民营资本、形成多元化售电市场。

**证券时报**

--全国政协委员、财政部财科所所长贾康在一份拟提交今年两会的提案中指出，须下最大决心，在国内一批中心城市加快建成密度足够的蛛网状轨道交通系统。

--国家能源局刊发油气管网设施公平开放监管办法（试行），以促进油气管网设施公平开放,提高油气管网设施利用效率。

**东方早报**

--一熟悉上海自贸区的人士指出，等值300万美元以下的小额外币存款即将放开利率上限，实现利率市场化，这一举措很快将从上海自贸区开始试点。

--中电联发布的2014年全国电力供需形势分析预测报告指出，中国已进入电价上涨周期，要加快推进电价机制改革，更多采用市场机制调节电价，减少行政干预。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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