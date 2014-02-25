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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:37 BJT

《中国重要政经日程》--2月25日

============================今日重要政经日程=======================

2/25（二）

--国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家林业局局长赵树丛介绍第八次全国森林资源清查结果等情况。

============================近期重要政经日程=======================

2/26(三)

--2014经济之声-大国大时代中国经济报告会在京举行。

--上午10时国新办就建立统一的城乡居民基本养老保险制度等方面情况举行发布会。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

3/22（六）

--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。

4/11（五）

--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。

5/15(四)

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李然；审校 沈燕)
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