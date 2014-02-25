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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 09:05 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月25日

* 明报：

--昨日开始公开招股的内地最大拍卖行保利文化(新股编号3636)反应热爆，加上银行收紧贷款额度，昨日多家证券行孖展（保证金融资）已告额满，惟合共仍借出近200亿港元孖展，首日已超额认购逾76倍。

* 星岛日报：

--财政司司长曾俊华将于明天发布新一份财政预算案。据了解，香港2013年的经济增长仅3%，预算案更会把香港中期经济增长预测，由2010年的4%下调至3.5%。

--市区重建区今天正式就观塘市中心重建项目第二及三期发展，邀请发展商提交合作发展意向书，于5月正式招标。市建局预计项目投标额逾160亿港元，更破天荒先拨18亿港元补贴中标财团先兴建交通交汇处和小贩市集的大型平台。

* 苹果日报：

--百丽 首席执行官盛百椒昨日首次承认，公司增长放缓是出于网购导致的结构性问题，未来会想办法加强在新渠道的发展。公司并表示，将会提升派息比率，但没披露具体调升的水平。

* 东方日报：

--黛丽斯 表示，旗下泰国厂房远离曼谷市中心，没有被示威波及；柬埔寨去年12月底出现工潮，令厂房运作一度暂停，现已恢复正常，柬埔寨政府上调最低工资25%至100美元。

* 大公报：

--汇贤产业信托 截至去年底止可供分派金额按年升4.5%至12.6亿元人民币，每基金单位末期分派0.1252元人民币。

* 文汇报：

--朗诗绿色地产 联席总裁申乐莹表示，将托管母公司朗诗集团17个住宅项目的开发管理服务，涉及服务费18.4亿元人民币。另外，公司2014年的合约销售目标为140亿元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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