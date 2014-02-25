《香港报摘》--其他报纸重要消息2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 明报：
--昨日开始公开招股的内地最大拍卖行保利文化(新股编号3636)反应热爆，加上银行收紧贷款额度，昨日多家证券行孖展（保证金融资）已告额满，惟合共仍借出近200亿港元孖展，首日已超额认购逾76倍。
* 星岛日报：
--财政司司长曾俊华将于明天发布新一份财政预算案。据了解，香港2013年的经济增长仅3%，预算案更会把香港中期经济增长预测，由2010年的4%下调至3.5%。
--市区重建区今天正式就观塘市中心重建项目第二及三期发展，邀请发展商提交合作发展意向书，于5月正式招标。市建局预计项目投标额逾160亿港元，更破天荒先拨18亿港元补贴中标财团先兴建交通交汇处和小贩市集的大型平台。
* 苹果日报：
--百丽 首席执行官盛百椒昨日首次承认，公司增长放缓是出于网购导致的结构性问题，未来会想办法加强在新渠道的发展。公司并表示，将会提升派息比率，但没披露具体调升的水平。
* 东方日报：
--黛丽斯 表示，旗下泰国厂房远离曼谷市中心，没有被示威波及；柬埔寨去年12月底出现工潮，令厂房运作一度暂停，现已恢复正常，柬埔寨政府上调最低工资25%至100美元。
* 大公报：
--汇贤产业信托 截至去年底止可供分派金额按年升4.5%至12.6亿元人民币，每基金单位末期分派0.1252元人民币。
* 文汇报：
--朗诗绿色地产 联席总裁申乐莹表示，将托管母公司朗诗集团17个住宅项目的开发管理服务，涉及服务费18.4亿元人民币。另外，公司2014年的合约销售目标为140亿元。（完）
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申