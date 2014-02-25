巴西个股：淡水河谷第四季料录得亏损，受税项和解打击

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透里约热内卢2月24日 - 淡水河谷 第四季料将录得亏损，此前该公司与巴西政府达成一项近100亿美元的营业税和解案；淡水河谷市值在全球矿产企业中排名第三。
路透调查七位分析师的平均预估数据显示，该公司12月31日止的集团亏损料跳升45%至38.3亿美元，上年同期为亏损26.5亿美元。淡水河股将在周三收盘后公布财报。
里约热内卢BTG Pactual金属暨矿业分析师Edmo Chagas及Antonio Heluany在一份致投资人报告中指出，“随着铁矿石价格温和上涨，且铁矿石数量趋于稳定，我们预期第四季营业成果强劲。”
虽然运赢成果料不俗，这家全球最大铁矿石业者表现仍落后于澳洲竞争对手如必和必拓 及力拓 。必和必拓过去一年上涨6.72%，力拓上涨5.14%，淡水河谷在纽约挂牌的美元计价普通股股价 大跌20%。
Chagas及Heluany指出，该公司自2007年以来资本支出达970亿美元，但金属产出未能呈等比例增加，是其股价下跌主要原因。
路透调查分析师平均预估，扣除销售税后的净营收料成长7.76%至126.3亿美元。未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)可望成长三分之一至58.5亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申