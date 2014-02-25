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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 08:48 BJT

巴西个股：淡水河谷第四季料录得亏损，受税项和解打击

路透里约热内卢2月24日 - 淡水河谷 第四季料将录得亏损，此前该公司与巴西政府达成一项近100亿美元的营业税和解案；淡水河谷市值在全球矿产企业中排名第三。

路透调查七位分析师的平均预估数据显示，该公司12月31日止的集团亏损料跳升45%至38.3亿美元，上年同期为亏损26.5亿美元。淡水河股将在周三收盘后公布财报。

里约热内卢BTG Pactual金属暨矿业分析师Edmo Chagas及Antonio Heluany在一份致投资人报告中指出，“随着铁矿石价格温和上涨，且铁矿石数量趋于稳定，我们预期第四季营业成果强劲。”

虽然运赢成果料不俗，这家全球最大铁矿石业者表现仍落后于澳洲竞争对手如必和必拓 及力拓 。必和必拓过去一年上涨6.72%，力拓上涨5.14%，淡水河谷在纽约挂牌的美元计价普通股股价 大跌20%。

Chagas及Heluany指出，该公司自2007年以来资本支出达970亿美元，但金属产出未能呈等比例增加，是其股价下跌主要原因。

路透调查分析师平均预估，扣除销售税后的净营收料成长7.76%至126.3亿美元。未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)可望成长三分之一至58.5亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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