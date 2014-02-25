版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 09:01 BJT

日本经济：日央行副总裁中曾宏称海外风险正在消退

路透东京2月25日 - 日本央行副总裁中曾宏周二表示，整体而言，海外经济体的风险正在减弱，这可望让日本的经济持续温和复苏。

“如果风险迫使我们改变朝向2%通胀目标的预估，我们将做出必要的政策调整，”中曾宏对国会表示。他申重了央行对货币政策的一贯说法。

中曾宏表示，欧元区经济已触底反弹，新兴经济体将逐渐见到经济成长回升，因其受惠于发达国家的强劲需求。

日本央行自去年4月推出密集刺激举措以来，一直维持货币政策稳定。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐