《热点透视》援助乌克兰，欧盟责无旁贷

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon 编译 张若琪

路透伦敦2月24日 - 欧盟居间斡旋促使乌克兰当局与反对派达成协议，结果导致总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)政权垮台。在俄罗斯恼怒和美国缺席的情况下，欧盟现必须出面领导援助乌克兰濒临破产的经济，首先得决定何时行动，以及如何出手。

基辅形势严峻。外汇储备快速消融，乌克兰货币(hryvnia)尽管理论上与美元挂钩，但币值却直线下滑。经济走向衰退，庞大的预算及经常帐赤字仍在不断上升。

根据标准普尔，该国今年单是公共部门，就需130亿美元来偿还外债。之前俄罗斯许诺提供150亿美元金援，引诱乌克兰前政权拒绝与欧盟签订一项协议。俄罗斯已贷出30亿美元，但如果俄总统普京不满意乌克兰的下任政府，可能就不会兑现剩余的金援。

欧盟无法全数提供稳定乌克兰经济所需的大约200亿美元。不过可提供其获得国际货币基金组之(IMF)援助协议所需的政治支援。几个月前基辅才拒绝了IMF援助计划的条件：终止天然气补贴、货币自由浮动以及肃贪。

虽然在某个时点必须实施这套计划，但对外国贷款方来说，当前还不是时候，否则会伤害消费者和企业。要磋商严肃的改革，需待乌克兰有合法政府上台。那必须等到5月25日的选举以后。

乌克兰能再蹉跎三个月吗？调整汇率政策的决定无法拖延那么久。最合理的选项，亦即放弃钉住汇率制，可能导致其本币立即暴贬逾30%。那样的话，欧盟和IMF恐怕就得提供紧急过渡性贷款了。而且其后采取某种形式的债务重组看来势不可免。

唯有在更广泛政治基础上设计出的纾困方案才有意义。欧盟必须清楚声明，长期而言乌克兰可以期望加入欧盟，同时需确保俄罗斯继续参与进来。多年来这两项目标似乎互不相容，但此次动乱可能已改变了这种情形。(完)1