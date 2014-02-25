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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 08:54 BJT

国际油市：美国原油微跌，回吐涨幅

周一路透对四位分析师的初步调查显示，美国商业原油库存上周料增加，油品库存可能减少。

美国石油协会(API)将在周二稍晚公布其库存报告，美国能源资料协会(EIA)将于周三公布库存数据。

全球主要经济体已同意未来五年使产出再提高2万亿美元，同时创造数千万个新的就业岗位，表达了对危机时期最严厉的撙节举措已经结束的乐观看法。

极寒天气将影响本季美国经济成长，但可能即将迎来反弹，对今年经济成长将增强的预期没有改变。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/李爽 审校 张荻/王兴亚)
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