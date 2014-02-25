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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:59 BJT

《全球汇市》美元持稳，乌克兰危机缓和之后焦点转向美国数据

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3730 1.3734 -0.03 -0.11 1.3745

美元/日圆 102.54 102.47 +0.07 -2.62 105.30

欧元/日圆 140.80 140.77 +0.02 -2.72 144.73

美元/瑞郎 0.8887 0.8888 -0.01 -0.46 0.8928

英镑/美元 1.6653 1.6656 -0.02 +0.59 1.6556

美元/加元 1.1065 1.1055 +0.09 +4.19 1.0620

澳元/美元 0.9028 0.9035 -0.08 +1.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8326 0.8326 +0.00 +1.46 0.8206

澳元/日圆 92.580 92.610 -0.03 -1.35 93.850

新西兰元/日圆 85.380 85.340 +0.05 -1.19 86.410

英镑/日圆 170.76 170.72 +0.02 -2.05 174.33

澳元/新西兰元 1.0837 1.0841 -0.04 -0.10 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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