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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 08:56 BJT

全球金市：金价微跌但仍守在四个月高位附近，经济忧虑提供支撑

乌克兰逃亡的总统周一被控射杀示威群众进行“大屠杀”，而基辅新领导者寻求西方国家提供紧急援助 。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周一的黄金持仓量增加0.41%至801.61吨，上周五为798.31吨。

Newmont Mining Corp 在加纳的主管周一表示，由于工厂老旧及金价走跌，公司计划今年6月前在加纳金矿最多裁员600个工作岗位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/戴素萍 审校 张涛/张荻)
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