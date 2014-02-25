《香港重要政经日程》--2月25日-3月5日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
==================今日重要政经消息==================
2月25日（周二）
-- 长江基建集团 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 万科置业(海外) 公布全年业绩。
-- 堡狮龙 公布中期业绩。
-- 茂业国际 公布全年业绩。
-- 新世界中国 公布中期业绩。
-- 新世界百货 公布中期业绩。
-- 新创建 公布中期业绩。
-- 盈大地产 公布全年业绩。
-- 公布1月出入口数字。
--11:15 玖龙纸业 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
2月26日（周三）
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 信和置业 公布中期业绩。
-- 信和酒店 公布中期业绩。
-- 尖沙咀置业 公布中期业绩。
-- 澳博控股 公布全年业绩。
-- 旭辉控股 公布全年业绩。
-- 创兴银行 公布全年业绩。
-- 依利安达 公布全年业绩。
--11:00 财政司司长发表2014/15年度财政预算案以及第四季GDP。
--14:30 安踏体育 全年业绩记者会。
--16:00 旭辉控股 全年业绩记者会。
--16:30 港交所 公布全年业绩记者会。
--16:30 新世界发展 公布中期业绩记者会。
--17:30 方兴地产 公布全年业绩记者会。
2月27日（周四）
-- 中国联通 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 中国光大国际 公布全年业绩。
-- 佐丹奴 公布全年业绩。
-- 电讯盈科 公布全年业绩。
-- 利亚零售 公布全年业绩。
-- 国浩集团 公布中期业绩。
-- 太平洋航运 公布全年业绩。
2月28日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
-- 中国海外宏洋 公布全年业绩。
-- 长江实业 公布全年业绩。
-- 和记黄埔 公布全年业绩。
-- 高鑫零售 公布全年业绩。
3月3日（周一）
--10:30 大成糖业 股东特别大会。
-- 亚洲金融 公布全年业绩。
-- 东北电气 公布全年业绩。
-- 华侨城（亚洲） 公布全年业绩。
*3月5日（周三）
-- 台泥国际 公布全年业绩。
-- 迅销有限公司 首日挂牌。
--10:30 上海证大房地产 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申