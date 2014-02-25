港报社评：信贷收紧升势放缓 内地楼市调整发酵--信报2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
国家统计局昨天公布70个大中城市房价数据，一月份新建商品住宅楼价平均升幅较前月收窄。可以说，在当前成交萎缩、楼价升势放缓、融资环境趋变等新增风险因素影响下，内地房地产市道隐现调整之象。昨天深沪股市大跌，其中地产和银行股跌势尤其凌厉，连串不利变化，不排除是今年内地楼市步入新一轮调整期的前奏。
据统计局解释，一月份房价环比上升的城市数目减少，除了因为部分城市加大了市场调控力度外，还基于信贷条件收紧，成交下降，使若干城市房价升幅进一步收窄。
按照一月份房价报告的资料，内地楼市在去年上升的基础上，升幅开始收窄，虽收窄的幅度不大，但从城市的区域布局来看，房价逐渐由「普遍上升」变成「分化发展」，进一步突显了部分中小城市供应过剩，库存积压严重的状况。事实上，目前不少三四线城市的房地产投资潮已转入「寒冬」。
可以说，一二线城市房价升幅目前露出了收窄趋势；部分三四线城市的房价，在供过于求压力下，不排除出现遽跌可能。
由于中央今年增大调整结构的政策力度，信贷收紧之势相信不容易改变，甚至随着楼市调整预期升温，发展商的资金链料遭进一步收紧，在这种情况下，发展商或须加速售楼套现，而个别库存积压严重的城市，发展商甚至要大幅减价促销，加剧楼市调整的压力。
综合来看，在当前宏调仍紧的格局下，物业成交量减少、一月份房价升幅开始放缓、信贷条件收紧，内地的房地产市场今年所面临的变数明显增加，有可能触发楼市步入新一轮较深切的调整期。(A02)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申