港报社评：滙丰业务欠前瞻 狮王迷途待返--经济日报2月25日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
滙丰昨公布的业绩却令市场大为失望，税前利润仅增9%，远逊市场估计的增长20%-30%。且滙丰去年收入增长不足3%，若非透过裁员削开支，挤出更多利润，滙丰业绩恐更不济。 滙丰交出令市场失望的成绩表，表面上是受全球经济大环境拖累，即美国储局去年启动退市，令新兴市场出现走资潮，冲击其经济，令以新兴市场为重心的滙丰受累。惟更关键的是，滙丰近年不断被市场牵着鼻子走，业务发展不断落后形势，单为扑火已焦头烂额。 滙丰向来最引以为傲的，是其全球化发展策略，形成亚洲、美洲、欧洲的三脚凳布局。惟自2008年美国爆发金融海啸，与其后欧洲爆欧债危机后，滙丰管理层便急于壮士断臂，透过出售业务及精简架构，收缩欧美业务，将发展重心向新兴市场倾斜。 惟欧美经济在金融海啸后疗伤重整，花了好几年才将欧美业务大幅收缩的滙丰，如今却受惠有限；反而美国储局退市，令新兴国在去年中和今年初两度爆走资潮，近年不断把鸡蛋搬到新兴市场篮子的滙丰，又再成输家。 且新兴市场对滙丰业绩的拖累，恐远未结束。在周日结束的G20财长峰会上，美国已表明不会因新兴国走资潮放慢退市步伐，更与日、德等发达国齐指新兴国要自行解决走资潮，预视美国今年续退市减买债，新兴市场震荡料续来，恐非如滙丰总裁欧智华昨在业绩报告所说，可保持乐观。 滙丰要挽回投资者信心，关键是其领导层眼光是否具前瞻性，在全球经济惊涛骇浪中，清晰找到滙丰未来盈利来源、指示出发展方向，然后做出实绩，如此才有望重拾昔日狮王雄风。(A12)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申