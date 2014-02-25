港报社评：滙丰业务欠前瞻 狮王迷途待返--经济日报2月25日

滙丰昨公布的业绩却令市场大为失望，税前利润仅增9%，远逊市场估计的增长20%-30%。且滙丰去年收入增长不足3%，若非透过裁员削开支，挤出更多利润，滙丰业绩恐更不济。 滙丰交出令市场失望的成绩表，表面上是受全球经济大环境拖累，即美国储局去年启动退市，令新兴市场出现走资潮，冲击其经济，令以新兴市场为重心的滙丰受累。惟更关键的是，滙丰近年不断被市场牵着鼻子走，业务发展不断落后形势，单为扑火已焦头烂额。 滙丰向来最引以为傲的，是其全球化发展策略，形成亚洲、美洲、欧洲的三脚凳布局。惟自2008年美国爆发金融海啸，与其后欧洲爆欧债危机后，滙丰管理层便急于壮士断臂，透过出售业务及精简架构，收缩欧美业务，将发展重心向新兴市场倾斜。 惟欧美经济在金融海啸后疗伤重整，花了好几年才将欧美业务大幅收缩的滙丰，如今却受惠有限；反而美国储局退市，令新兴国在去年中和今年初两度爆走资潮，近年不断把鸡蛋搬到新兴市场篮子的滙丰，又再成输家。 且新兴市场对滙丰业绩的拖累，恐远未结束。在周日结束的G20财长峰会上，美国已表明不会因新兴国走资潮放慢退市步伐，更与日、德等发达国齐指新兴国要自行解决走资潮，预视美国今年续退市减买债，新兴市场震荡料续来，恐非如滙丰总裁欧智华昨在业绩报告所说，可保持乐观。 滙丰要挽回投资者信心，关键是其领导层眼光是否具前瞻性，在全球经济惊涛骇浪中，清晰找到滙丰未来盈利来源、指示出发展方向，然后做出实绩，如此才有望重拾昔日狮王雄风。(A12)